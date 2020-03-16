Kar yağışı - SİVAS
Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı.
16.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:55
Sivas 'ta kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışının ardından araçların üzeri karla kaplandı.
Tarih kent meydanı da kısmen beyaza büründü.
Kente yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda da kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışının ardından araçların üzeri karla kaplandı.
Tarih kent meydanı da kısmen beyaza büründü.
Kente yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda da kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: AA
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