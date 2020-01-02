Haberler » Güncel » Kar yağışı sonrası 41 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber

Kar yağışı sonrası 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 41 köye ulaşım sağlanamıyor.

02.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:28
'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 41 köye ulaşım sağlanamıyor.
Dün akşam saatlerinde kentte başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar sonrası kentin yüksek kesimleri ile şehir merkezi beyaza büründü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
Kar yağışı sonrası merkez ilçede 23, Şiran ilçesinde ise 18 olmak üzere kentte 41 köyün yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, 7 ekip ve iş makinesiyle kapalı köy yollarında yol açma çalışması yürütüyor.
Kar yağışı sonrası 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10   Maçka ilçesinde kaya düşmesine yönelik ıslah çalışmaları tamamlandı - Haber
13:09   Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın ilk kez hakim karşısına çıktı (1) - Haber
13:09   ÖZEL GÜNDEM (Tekrar) - Haber
13:05   Yeşil Yıldız Derneği'nden 2019 çalışmaları - Haber
13:04   67 Burda AVM'de "Mini Cooper" kampanyası devam ediyor - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:12:41