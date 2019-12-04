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Kar yağışı sonrası kayan TIR yolu kapattı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR kaydı, İnegöl-Domaniç yolu kapandı.

04.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:10Kar yağışı sonrası kayan TIR yolu kapattı

BURSA'nın ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR kaydı, İnegöl- yolu kapandı.

Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini bağlayan karayolunda TIR kaydı. TIR'ın kayması sonucu yol kapandı. Ekipler ise TIR'ı çekmek için çalışma başlattı.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren İnegöl ilçesindeki yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Mezitler Bölgesi'nde de etkili oldu. Buradaki kar kalındığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.



Domaniç, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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