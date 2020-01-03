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Kar yağışı sonrası köy yollarına anında müdahale

Bağlar Belediyesi, önceden aldığı tedbirlerle kar yağışının etkili olduğu Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamasını önledi.

03.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:49 Kar yağışı sonrası köy yollarına anında müdahale
Belediyesi, önceden aldığı tedbirlerle kar yağışının etkili olduğu bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamasını önledi.

Diyarbakır ve Siverek arasında yer alan Karacadağ'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine ait olan bölgesinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Bağlar Belediyesi meteoroloji verilerinden elde ettiği bilgilerle önceden tedbir alarak yolların ulaşıma kapanmasını önledi. Hazırda bekletilen belediyeye ait araçlar ve iş makineleri ani müdahalelerle 10 kırsal mahallede vatandaşların mağdur olmasının önüne geçti.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin olası kar yağışına karşı gerekli tedbirleri almaya devam ettiği kaydedildi.

Vatandaşlardan Başkan Beyoğlu'na teşekkür

Geçmiş yıllarda kar yağışının etkili olduğu dönemlerde mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, alınan önlemler ve yapılan çalışmalardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu da kendileri için vatandaşın huzurunun çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, "Bizim görevimiz milletimize her koşulda hizmet ulaştırmaktır. Karacadağ bölgemizde yer alan 10 köyümüzün kar yağışı nedeniyle olası mağduriyetini önlemiş olduk. Bundan sonra da aynı şekilde milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Karacadağ, Bağlar, Güncel

Kaynak: İHA

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