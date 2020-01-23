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Kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

23.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:35
'nin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
İlçe merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.
Yağış nedeniyle ilçeye bağlı köylere ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Aracıyla yolda kalan vatandaşlardan Engin Tok, "İlçemize kar yağdı. Araçlarımız çıkmakta zorlanıyor. Yolda kaldık. Arkadaşlarımız zincir getirecekler. Aracımıza zincir taktıktan sonra yola devam edeceğiz." dedi.
İlçe Özel İdare ekipleri iş makineleri ile köy yollarında çalışmalarına devam ediyor.
Kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Yığılca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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