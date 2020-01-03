Haberler » Güncel » Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu - Haber

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

03.01.2020 23:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:49
'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.
Sivas'ı 'e bağlayan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır yollarda mahsur kaldı.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda ekipler tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri bazı tırları zincir yardımıyla iş makinelerine bağlayarak çekti.
Bazı sürücüler ise araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı.
Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Öte yandan il merkezinde etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü.
Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının ardından il merkezinde güzel görüntüler oluştu.
Bazı vatandaşlar kar yağışının ardından fotoğraf çekti, kar topu oynadı.
Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Karadeniz, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:33   Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
00:29   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:27   Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
00:25   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:20   Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 00:36:57