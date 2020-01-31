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Kar yağışı ulaşımı aksattı (2)

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

31.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:16
'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ağrı'da da yoğun kar nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.
Ağrı ile arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde dün gece başlayan kar yağışı öğle saatlerinde tipiye dönüştü.
Tipiye hazırlıksız yakalanan bazı ağır tonajlı araçların sürücüleri, geçidin en yüksek kesimlerinden Somkaya Rampası'nda yolda kaldı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede yolda kalan araçlar, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla kurtarıldı.
Türkiye-İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giren çok sayıda tır şoförü de Doğubayazıt'taki dinlenme tesislerinde tipinin etkisini kaybetmesini bekliyor.
Kar yağışı ulaşımı aksattı (2)

Ağrı, Van, Güncel

Kaynak: AA


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