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Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

23.01.2020 22:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:31Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.
Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ereğli kara yolundaki yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı.
Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması yaptığı güzergahlarda, trafik ekipleri zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların sürücülerini uyardı.
Bu arada bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına çekerek kartopu oynadı.
Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle On Temmuz Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir evin çatısı uçtu. Evde yaşayan kişi öğretmenevine yerleştirildi.

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Kaynak: AA

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