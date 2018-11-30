Kar Yağışı Uzunköprü'de Etkili Oldu

30 Kasım 2018 Cuma 11:08



30 Kasım 2018 Cuma 11:08

Uzunköprü ilçesinde kar yağışı etkili oldu.Belediye Başkanı Enis İşbilen, yaptığı açıklamada, ilçede gece saatlerinden itibaren kar yağışı görüldüğünü belirtti.Etkili olan kar yağışı sonrası ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattıklarını aktaran İşbilen, şunları kaydetti:"Ekiplerimiz aralıksız temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kış öncesi yaptığımız hazırlıklar sayesinde temizlik çalışmalarımız sorunsuz devam ediyor. İş makinelerimiz ilçe merkezinde ve çevre yollarda kar küremeye devam ediyor. Ulaşıma kapalı bir yol bulunmuyor."