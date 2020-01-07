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Kar yağışı ve rüzgar etkisini kaybetti

Kırklareli'nde üç gündür devam eden kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkisini kaybetti.

07.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:22
'nde üç gündür devam eden kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkisini kaybetti.
Kar kalınlığı ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yer yer 2 metre, Vize ilçesinde 3 santimetre olarak ölçülürken, 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ise beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü bölgede yollarda buzlanma oluştu.
Buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 24 köy yolu yeniden açıldı
Kar yağışı ve rüzgar etkisini kaybetti

Bulgaristan, Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kaynak: AA


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