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Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

31.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:48
ve 'da yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kars'ta kar, tipi ve sis nedeniyle Kars- kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürülüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Sürücülerden Abdullah Zeyrek, "Görüş mesafesi düştü, sis de etkili olmaya başladı. Kar yağışı Göle'den başladı, buraya kadar yoğun şekilde devam ediyor. Biz de Iğdır'a gidiyoruz, inşallah yol açıktır." dedi.
Zincir takmayan ağır tonajlı araçlara geçit yok
Ardahan'ta etkili olan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.
Beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat yolunda zincir takmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan, Göle, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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