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Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan-Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadele Yoldaki tipi ve sis Tipi ve sis altında seyir halindeki araçlar ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

19.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:08
Ardahan- Şavşat kara yolunda yapılan karla mücadele
Yoldaki tipi ve sis
Tipi ve sis altında seyir halindeki araçlar ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor
Etiketler : Ardahan, Şavşat, Güncel

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