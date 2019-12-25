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Kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ile birlikte tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

25.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:21 Kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Tokat- karayolu geçidinde kar yağışı ile birlikte tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat-Sivas il sınırındaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı ve tipi gece boyunca etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde de devam eden tipi nedeniyle bazı ağır vasıta sürücüleri zor anlar yaşadı. Trabzon'dan yüklediği fındık kabuklarını Gaziantep'e götürmek için yola çıkan bir sürücü, yükünün devrilmesi sonucu mahsur kaldı. Ayrıca kar yağışının devam ettiği bölgede yüklü çekiciler geçidi tırmanmakta zorluk çekti. Bölgede karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - TOKAT

Çamlıbel, Sivas, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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