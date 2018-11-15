15 Kasım 2018, 14:59
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Kar Yağışı Yerini Güneşli Havaya Bıraktı...kartpostallık Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı...Kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi

ORDU - Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini kaybetti.
Kabadüz ilçesinin orta ve yüksek kesimlerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. İlçede bir gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetre, orta kesimlerde ise 3 santimetre olarak ölçüldü.
Diğer taraftan güneşli havanın etkisiyle sıcaklık 7 dereceye yükseldi. Kabadüz,Ordu,Kar
15 Kasım 2018 Perşembe 14:59