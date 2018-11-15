Kar
yağışı yerini güneşli havaya bıraktı...Kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi
ORDU - Ordu
'nun orta ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini kaybetti. Kabadüz
ilçesinin orta ve yüksek kesimlerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. İlçede bir gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası
'nda kar kalınlığı 10 santimetre, orta kesimlerde ise 3 santimetre olarak ölçüldü.Diğer taraftan güneşli havanın etkisiyle sıcaklık 7 dereceye yükseldi.
Kabadüz,Ordu,Kar
15 Kasım 2018 Perşembe 14:59