Haberler » 3. Sayfa » Kar yağışı zincirleme kazaları beraberinde getirdi - Haberler

Kar yağışı zincirleme kazaları beraberinde getirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaklaşık 20 araç birbirine girdi.

30.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:59 Kar yağışı zincirleme kazaları beraberinde getirdi
'in ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaklaşık 20 araç birbirine girdi.

Kazalar nedeniyle Eskişehir - Bozüyük karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri kapanan yolu açmak için seferber oldu. Bölgeye sevk edilen çekiciler vasıtasıyla kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ölen ve yaralananın olmadığı kazaya karışan araçların sürücüleri yol küreme ve tuzlama çalışmalarına geç kalındığı iddia ettiler. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:51   Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti - Haberler
17:47   Berlin'de silahlı soygun girişimi: Polis zanlının peşinde - Haberler
17:47   Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Haberler
17:44   Mersin'de dolu yağışı yolları beyaz örtüye bürüdü - Haberler
17:42   FETÖ ÖSYM'deki soru hırsızlığında 2 casusluk programını kullanmış - Haberler
17:25   Son dakika: Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı ve kaçtı - Haberler
16:50   Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
16:00   Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı - Haberler
15:35   Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
30.12.2019 17:54:57