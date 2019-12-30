Haberler » Güncel » Kar yağışına en çok çocuklar sevindi - Haber

Kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Manisa'nın Selendi ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

30.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:16 Kar yağışına en çok çocuklar sevindi
'nın ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kurak geçen bir sezonun ardından yağan kar üreticileri mutlu ederken, karın keyfini ise çocuklar çıkardı.

Yaz ve sonbahar dönemini kurak geçiren Manisa'nın Selendi ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Yeni yıla saatler kala kar yağışının başladığı Selendi'nin yüksek kesimlerindeki Rahmanlar, Karakozan, Çıkrıkcı, , Terziler, Tepeeynihan, Tavak, Omurlar ve Yağcı mahalleleri ile dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar ve öğrenciler de yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim İlköğretim kurumunda öğrenciler yılın ilk kar yağışı ile birlikte kartopu oynamanın mutluluğunu yaşarken onlara okul idarecileri ve öğretmenler de eşlik etti. Kar yağışıyla birlikte sokak hayvanlarını da düşünen öğrenciler okul bahçesine bıraktıkları yiyeceklerle yemek bulmakta zorlanan kedilerin imdadına yetişti. - MANİSA

Pınarlar, Selendi, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:21   Başakşehir 'YouTuber' yetiştiriyor - Haber
16:20   Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi - Haber
16:16   Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı - Haber
16:16   Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı - Haber
16:15   Rektör Bağ: "2020 yılında da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:22:39