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- Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu- Tavas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

- Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu Tavas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Denizli'nin Tavas ilçesinin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası bir çok mahalle beyaza bürünürken, yağışa en çok sevinenler ise okullar tatil olduğu için evlerinde olan çocuklar oldu.

16.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:33
- Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu
Tavas 'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
DENİZLİ - Denizli 'nin Tavas ilçesinin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası bir çok mahalle beyaza bürünürken, yağışa en çok sevinenler ise okullar tatil olduğu için evlerinde olan çocuklar oldu.
Hava sıcaklığının 10 derece birden düştüğü Denizli'nin yüksek rakımlı ilçeleri ve bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcaklıkların düşmesi ile başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, bu bölgelerden birisi de Tavas ilçesi oldu. İlçenin Sarıabat Mahallesi başta olmak üzere yüksek rakımlı mahalleri yağan kar sonrası beyaza büründü. Mahallerde kar yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Okullar tatil olduğu için evlerinde olan çocuklar soluğu kar topu oynamak için sokak ve parklarda aldı. Çocukların kar topu oynarken sevinçleri ise görülmeye değerdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bölgelerde bazı sürücüler ise trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. - Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu- Tavas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, Tavas, Genel

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