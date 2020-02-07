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Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar doyasıya fotoğraf çektirdi

Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

07.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:13Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar doyasıya fotoğraf çektirdi
'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise doyasıya fotoğraf çektirdi.

Sivas'ta dondurucu soğukların ardından bir süre sıcak günler yaşanmıştı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıp 10 dereceye kadar ulaşsa da bu durum kısa sürdü. Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar doyasıya fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Pazartesi günü Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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