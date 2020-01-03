Haberler » Güncel » Kar yağışını 'Kışa Merhaba Festivali' ile kutladılar - Haber

Kar yağışını "Kışa Merhaba Festivali" ile kutladılar

Erzurum'da kar yağışının etkili olması dolayısıyla düzenlenen "Kışa Merhaba Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

03.01.2020 21:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:18

'da kar yağışının etkili olması dolayısıyla düzenlenen "Kışa Merhaba Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum Gençlik ve İl Müdürlüğünce 'nin tek kayakla atlama kuleleri olan ilçesindeki Kiremitliktepe Atlama Kuleleri yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikler havai fişek gösteriyle başladı.

Festivalde daha sonra meşaleli slalom, milli sporcularca kayakla atlama ve paletli kar aracı gösterileri gerçekleştirildi.

Organizasyonu izleyeme gelen yüzlerce vatandaş da kar yağışı altında kızaklar ile kayarak kar raftingi yaptı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyon çalınan müzik eşliğinde halay çekilmesiyle son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taskesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un bu sezon kar ile yaklaşık bir ay önce tanıştığını belirterek, "Kar yağışını sevinçle karşıladık, bunun adına da festival organize ettik. Türkiye'de kış sporlarının başkenti olan Erzurum'da kayakla atlamayı ve kış sporlarını tanıtmak istedik. Organizasyonda 30 dolayında milli sporcumuz yer aldı. Çocuk, genç ve yaşlılar hep birlikte eğlendi." dedi.

Festivale, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kar yağışını

Palandöken, Türkiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:33   Mersin'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri - Kent protokolü gaziler ve şehit... - Haber
21:32   flash - Haber
21:32   flash - Haber
21:30   Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Haber
21:28   Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü - Haber
20:48   ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
3.01.2020 21:36:44