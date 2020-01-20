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Kar yağışının etkili olduğu Çorum'da kartpostallık görüntüler oluştu

Çorum'da kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

20.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:52Kar yağışının etkili olduğu Çorum'da kartpostallık görüntüler oluştu
'da kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte sabaha karşı başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor.
Kar heyecanını yaşayan vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplanan parklarda kar topu oynayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan devam eden kar yağışı nedeniyle kentte ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Çorum Belediyesine bağlı ekipler, ana cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başlarken, Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle ilçe bağlantı yollarında yol açma çalışmaları yürütüyor.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını denetledi.
Gece saatlerinde kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirten Aşgın, "Kar yağışı ile birlikte 120 personel, 7 sıyırgılı tuzlama aracı, 3 elle tuzlama aracı, 4 greyder ve 10 kamyonla sahadayız. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucami, Gazi, İnönü ile Bahabey Caddeleri ve ana arterler başta olmak üzere şehrimizin tamamında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada kar yağışının hafta boyu aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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