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Kar yağışının etkili olduğu köylerde çalışmalar sürüyor

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde 3 gündür devam eden sağanak yağış ve kar sonrası kapanan köy yolları açıldı.

26.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:50 Kar yağışının etkili olduğu köylerde çalışmalar sürüyor

'nin İlçesi'nde 3 gündür devam eden sağanak yağış ve kar sonrası kapanan köy yolları açıldı.İlçeye bağlı Değirmendere Maksutoluğu ve Tahta köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanmış, enerji nakil hatlarındaki direklerin çoğu zarar görmüştü. Özel İdare ekipleri tarafından kapanan köy yolları açılırken,  60 elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle 35 haneye elektrik verilemediği bildirildi. Enerji nakil hatlarındaki sıkıntıların giderilmesi için çalışma başlatıldı. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yolların kapanmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.



Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: DHA

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