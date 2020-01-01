Haberler » Güncel » Kar yağmayan ilçeye çocucuklar için kamyonlarla kar getirildi - Haber

Kar yağmayan ilçeye çocucuklar için kamyonlarla kar getirildi

ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi, Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek Cumhuriyet Meydanı'na döktü.

01.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:16 Kar yağmayan ilçeye çocucuklar için kamyonlarla kar getirildi
ANTALYA'da, Belediyesi, Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek Cumhuriyet Meydanı'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar doyasıya oynadı.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi Kuzca'nın Söğüt Cuması mevkiinden 7 kamyonla kar getirildi. 7 kamyon kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Belediye işçileri, 2 kardan adam yaptı. Ardından belediye hoparlöründen çocuklar için kar anonsu yapıldı. Kısa süre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çocuklar kar topu oynadı. Sahilde yaşadıkları için ilk defa kar gören çocuklar bu anların keyfini doyasıya yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor. Biz de onların ayağına kar getirerek kar özlemlerini getirdik" dedi.


- Antalya

Cumhuriyet Meydanı, Kumluca Belediyesi, Antalya, Kumluca, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   En çok kitap okuyan huzurevi sakinine Cumhuriyet altını verilecek - Haber
13:39   Erzurum şehit uzman onbaşı rahmi kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
13:39   Hakkari bakan soylu esnaf ziyaretinde bulundu-1 - Haber
13:38   BAKAN SOYLU ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU-1 - Haber
13:38   Şehit Uzman Onbaşı Rahmi Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
12:27   Manisa'da faaliyet gösteren bir termik santrale, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:51   İstanbul'da özlenen manzara! Yılın ilk günü yollar boş kaldı - Haber
1.01.2020 13:47:15