Haberler » Güncel » Kar yağmayan İzmir'e kamyonlarla kar getirdiler - Haber

Kar yağmayan İzmir'e kamyonlarla kar getirdiler

Kış mevsimi olmasına rağmen kar yağmayan ve bu nedenle kar özlemi çeken İzmirliler, Konak Meydanı'nda kamyonlarla getirilen karı görünce şaşırdı.

10.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:19Kar yağmayan İzmir'e kamyonlarla kar getirdiler
Kış mevsimi olmasına rağmen kar yağmayan ve bu nedenle kar özlemi çeken İzmirliler, Meydanı'nda kamyonlarla getirilen karı görünce şaşırdı. Gencinden yaşlısına çok sayıda kişi, bu durumu fırsat bilerek doyasıya kar topu oynadı.

Belediyesi ekipleri, ilçede kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden topladığı karı kamyonlara yükledi. Yüklenen karlar, daha sonra Konak Meydanı'na getirildi. Ne olduğunu anlamayan İzmirliler, kamyondan meydana karların döküldüğünü gördü. Şaşıran vatandaşlar, hemen kar topu oynamaya başladı. Kar gören çocuklarınsa ayrı bir sevinci vardı. Yurt genelinden gelen kış manzarası görüntüleriyle kar hasreti çeken İzmirliler, kamyonlarla da olsa yüksek kesimlerden getirilen karın keyfinin doyasıya yaşadı. - İZMİR

Kemalpaşa, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38  Denizli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı - Haber
18:38  Kavgayı ayırmak isteyen liseli Ahmet, bıçak darbesiyle öldü - Haber
18:38  Denizli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı - Haber
18:37  Şanlıurfa terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı - Haber
18:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:39:46