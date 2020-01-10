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Kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı yer yer 1.5 metreyi buldu.

10.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:07Kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı
'in ilçesinin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı yer yer 1.5 metreyi buldu.

İlçeye bağlı Toros Mahallesi'nde son bir haftadır süren kar yağışı bazı evlerin adeta beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla bazı vatandaşlar kar yükü sebebiyle evlerinin zarar görmemesi için kar temizliğine başladı.

Eşiyle birlikte yayla evi ve iş yerine giden yolu kardan temizlemeye çalışan Sebahattin Öngel, "Toros köyümüzde yer yer 1 metre, 1.5 metre kar var. Kar dolayısıyla evimizin yolu kapalı. Çatılardaki karı temizledik. Dükkanın önünü temizleyemiyoruz, yaza kaldı" dedi.

Kar temizliği yapan vatandaşlardan Süleyman Seyrek de, "Evlerimizin üzeri karlı olduğundan, çatısının göçmemesi için üzerindeki karları atmaya geldik. 1,5 metreye yakın kar var. Havanın açık olmasını fırsat bilerek çatımızın üzerindeki yükü kaldıracağız" diye konuştu.

Yaylayı çevreleyen sedir ormanları ise karla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan sedir ağaçları seyrine doyumsuz bir kış manzarası ortaya koydu. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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