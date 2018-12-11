Kar Yok Sağanak Yağmura Dikkat

11 Aralık 2018 Salı 10:31



11 Aralık 2018 Salı 10:31

Balıkesir Meteoroloji İl Müdürlüğünde görevli Baki Güller, içinde bulunduğumuz haftayı kapsayan hava durumu hakkında İHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Süreç içinde gerek Balıkesir gerekse Marmara bölgesinde hayatı olumsuz şekilde etkileyecek yoğun kar yağışının tahmin edilmediğini belirten Güller, önümüzdeki haftanın genellikle sağanak yağışlı geçeceği uyarısında bulundu. Güller, Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği uyarısında da bulunarak, Marmara bölgesinde de sadece Edirne, Tekirdağ kısmında serpinti şeklinde kar yağışının görülebileceğini ifade etti.Balıkesir Meteoroloji İl Müdürlüğü görevlilerinden Baki Güller yaptığı açıklamada, "Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Maraş ve Hatay'da bugün kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bizim bölgemiz için de Marmara bölgesinin hemen hemen tamamında Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova ve Bursa'da sağanak yağışlar bekleniyor. Bugün için yağışların devam ettiğini görüyoruz, bu yağışların yarın sabah saatlerine kadar devamını bekliyoruz. Bu yağış zaman zaman kuvvetlenecek. Yarın sabah saatlerinden, Perşembe sabah saatlerine kadar olan kısımda genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Fakat Çarşamba gün içerisinde kısa süreli sağanak yağışlar öngörülüyor. Perşembe günü yağışın tekrar başlamasını ve gün boyu devam etmesini bekliyoruz aralıklarla. Perşembe günü yağışın geçmesiyle birlikte Cuma ve Cumartesi günü için parçalı bulutlu hava bekliyoruz" dedi."Hava sıcaklıkları mevsim normal seyrediyor"Baki Güller denizlerdeki rüzgar ve hava sıcaklıkları tahmini ile ilgili de şunları ifade etti:"Rüzgarlarla ilgili bir ihbarımız var. Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Daha sonraki günlerde rüzgarımız genel olarak değişik yönlerden hafif şekilde esmesi beklenmektedir. Sıcaklıklara gelecek olursak; mevsim normalleri civarında seyrediyor. Hatta rüzgarın güneyden estiği durumlarda zaman zaman mevsim normallerinin üzerine de çıkıyor. Aralık ayı ortalaması en yüksek hava sıcaklığı olarak 10 derece; Balıkesir için en düşük hava sıcaklığı 3 derecedir. Bugün itibariyle 12,5 dereceleri gördü. Fakat önümüzdeki günlerde 10 ila 13 dereceler arasında seyredecek.""Hayatı olumsuz etkileyebilecek kar yağışı yok"Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceğini de belirten Baki Güller açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:"Salıyı çarşambaya bağlayan gece sıcaklığın özellikle yüksek kesimlerde sıfırın altına düşmesi mümkün gözüküyor. Onun haricinde yağışlarımızın yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerden kastım; Dursunbey, Kepsut, Bigadiç, Edremit Kazdağları gibi yüksek mahallerde kısa süreli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Marmara bölgesi ve Balıkesir'de yoğun kar yağacak şeklinde bir beklentimiz yok. Hava tahmininin hazırlanmasından ileriye doğru saat dilimlerine baktığımızda Balıkesir ve Marmara bölgesinde yoğun kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Kepsut, Dursunbey, Bigadiç'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Onun haricinde Balıkesir'in geneli için şu an için kar yağışı beklentisi yok. Marmara'da da süreç içinde yağış görünmüyor. Mesela yağış Edirne, Tekirdağ ve Vize taraflarında görülebilir. Bu da serpinti şeklinde kar yağışı olabilir. Ayın 13'ünde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini görüyoruz. Kıyı kesimleri ve Balıkesir'in genelinde sağanak yağışın hakim olduğunu görüyoruz. Bu periyotta muhtemelen kuzeyde kalan bölgelerde; kısa süreli karla karışık yağmur ve kar serpintisi yağışlar da öngörülebilir. Şu an itibariyle ciddi anlamda Balıkesir'in içinde ya da ulaşımı etkileyecek şekilde olumsuz bir kar yağışı beklenmiyor." - BALIKESİR