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Kar yolları kapadı, fenalaşan kadına 10 saat sonra ulaşıldı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Han mezrası yolu yoğun kar yağışı nedeni ile kapandı.

06.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:04 Kar yolları kapadı, fenalaşan kadına 10 saat sonra ulaşıldı
'ın ilçesine bağlı Çakırpınar köyü mezrası yolu yoğun kar yağışı nedeni ile kapandı. Mezrada fenalaşan kadına, 10 saat süren yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Yoğun kar nedeniyle Çakırpınar köyü Han mezrasının yolları ulaşıma kapandı. Mezrada bulunan ve fenalaşan bir hasta için karla mücadele ekipleri harekete geçti. 10 saatlik yoğun çalışma sonucu mezranın yolu açıldı. Fenalaşan kadın hasta, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Sason Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 124 köy ve 82 mezrada yollar ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu 113 köy ve 27 mezranın yolu açılırken, kalan 11 köy ve 55 mezra yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - BATMAN

Batman, Sason, Han, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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