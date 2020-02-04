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Kar yolları kapattı, ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu

Siirt'te İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 1 yaşındaki çocuk için seferber oldu.

04.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:46Kar yolları kapattı, ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu
'te İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 1 yaşındaki çocuk için seferber oldu. Kapanan köy yolunu ulaşıma açan ekipleri, yüksek ateş şikayeti bulunan çocuğun hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Siirt'in ilçesine bağlı köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateşten ötürü hastalanan bir yaşındaki Azra Uslu için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri 1 yaşındaki Azra Bulut ve ailesini alarak, 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Uslu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uslu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Karşıyaka, Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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