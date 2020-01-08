Kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, güneş enerji santralinde bekçi olarak çalışan ve yoğun kar nedeniyle tesislerde mahsur kalan 2 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bozüyük merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan güneş enerji santralinde görevli 2 bekçi, yoğun kar yağışı nedeniyle tesiste mahsur kaldı. Kardan kapanan yolda otomobili hareket ettiremeyen bekçiler, Bozüyük Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makinesiyle yol açılırken, tesiste mahsur kalan bekçiler de kurtarıldı. Bekçilerden Bilal Aydoğan, yoğun karın ardından tesiste mahsur kaldıklarını anlatarak, "Kar artınca tesisten çıkamadık. Geldiğimiz otomobil de kardan kapanan yolda kaldı. Belediyeden yardım istedik. Onlar da gelip yolu açtı ve bize yemek getirdik. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.