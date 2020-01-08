Haberler » Güncel » Kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı - Haber

Kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, güneş enerji santralinde bekçi olarak çalışan ve yoğun kar nedeniyle tesislerde mahsur kalan 2 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

08.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:33Kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı

BİLECİK'in ilçesinde, güneş enerji santralinde bekçi olarak çalışan ve yoğun kar nedeniyle tesislerde mahsur kalan 2 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bozüyük merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan güneş enerji santralinde görevli 2 bekçi, yoğun kar yağışı nedeniyle tesiste mahsur kaldı. Kardan kapanan yolda otomobili hareket ettiremeyen bekçiler, Bozüyük Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makinesiyle yol açılırken, tesiste mahsur kalan bekçiler de kurtarıldı. Bekçilerden Bilal Aydoğan, yoğun karın ardından tesiste mahsur kaldıklarını anlatarak, "Kar artınca tesisten çıkamadık. Geldiğimiz otomobil de kardan kapanan yolda kaldı. Belediyeden yardım istedik. Onlar da gelip yolu açtı ve bize yemek getirdik. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.



Bozüyük, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20  Karabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haber
17:20  Edirne'de 392 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
17:19  Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı -ARŞİV - Haber
17:19  İzmirli taksicilerden araçlara takılacak tabletler için 'firma' tepkisi - Haber
17:15  Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den DÜ Rektörü Gül'e ziyaret - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 17:20:47