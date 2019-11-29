Haberler » Dünya » Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu - Haber

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ve Kara Cuma olarak adlandırılan ilk Cuma gününde, indirimli alışveriş izdihama sebep oldu.

29.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:55Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ve Kara Cuma olarak adlandırılan ilk Cuma gününde, indirimli alışveriş izdihama sebep oldu.

Dünyanın birçok yerinde firmalar indirimli satışlar yaparken, mağazaların önünde kuyruklar oluştu. Mağazaların açılışıyla birlikte önceden belirledikleri ürünleri indirimli almak için içeriye hücum eden insanlar, zaman zaman izdiham yaşanmasına neden oldu.Son yıllarda aşırı kalabalık ve izdihamdan dolayı kazaların da artmasıyla önlemler alınan mağazalarda henüz ciddi yaralanmalar olmadı. 2008 yılında ABD'nin New York şehrinde bir mağazanın açılışını bekleyen müşteriler, kapıların kırılmasına ve bir mağaza çalışanın ezilerek ölmesine neden oldu. Özellikle ABD'de, polis duyurular yayınlayıp ek önlemler aldığını açıkladı.



Amerika Birleşik Devletleri, Black Friday, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
19:42 Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 400'ü aştı; göstericilerin İran'a öfkesi artıyor
19:42 Kas gücüyle hareket eden dönme dolaptan donan hava kabarcıklarına...Haftanın no comment'leri...
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:26 Araştırma: Kabus görmek insanı gerçek dünyaya hazırlıyor
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:11 Japon restoranları dünyanın en iyilerini seçen 'La Liste'in zirvesine yükseldi
19:11 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'de müttefikliğe zarar verecek adım atılmamalı
19:06 Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak
18:03 Son dakika: Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis saldırganı vurarak yakaladı
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
16:37 Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
05:45 Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
29.11.2019 19:57:02