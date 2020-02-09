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Kara dayanamayan ağaç, yüksek gerilim hattını da kopardı

RİZE (İHA) – Rize'de kar yağışına dayanamayan ağaç koparak yüksek gerilim hattının üzerine yıkıldı.

09.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:54Kara dayanamayan ağaç, yüksek gerilim hattını da kopardı
RİZE (İHA) – 'de kar yağışına dayanamayan ağaç koparak yüksek gerilim hattının üzerine yıkıldı. Ağacın kopmasıyla yıkılan yüksek gerilim hattı direği ise köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Olay gece saat 03.00 sularında Rize merkeze bağlı Halatçılar mahallesinde meydana geldi. Şiddetli kara dayanamayan bir ağaç yüksek gerilim hattının üzerine devrilerek kabloların kopmasına ve elektrik direğinin yamulmasına sebep oldu. Kabloların kopmasıyla Halatçılar mahallesi ve çevre mahallelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Halaçlar köyü muhtarı Yunus Havuz olayın gece saat 3 sularında meydana geldiğini belirterek "3.00'dan beri elektriğimiz kesilmiş durumda. Ekipler şu anda burada. Büyük bir ağaç yıkıldı. Yıkılan ağaç yüksek gelirim tellerine vurunca direkleri devirdi. Elektrik direkleri ilk kurulduğu günden beri değiştirilmemiş" ifadelerini kullandı. - RİZE

Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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