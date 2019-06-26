26.06.2019 11:39
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Kara Harp Okulu darbe davasında karar (1)

Kara Harp Okulu darbe davasında karar (1)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu 'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar 'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Sanıklardan 28'i ise müebbet hapisle cezalandırıldı.
Darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay, 3 sanık ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanıktan bazıları bütün suçlardan beraat etti, bazılarına ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.
Mahkeme heyeti, aralarında okulun kurmay başkanı olan eski kurmay albay İlhami Polat'ın da bulunduğu 15'i firari toplam 19 sanığın dosyalarını ayırdı.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Kara Harp Okulu , Güncel

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