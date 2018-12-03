Kara Harp Okulu Darbe Girişimi Davası

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:24



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:24

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya, tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatlarıyla müştekiler hazır bulundu.Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanık olarak beyanda bulunan Muhammet Erkan E, "Sanıklardan Kadir Güç ve Cihat Tuncay'ı lise yıllarımdan tanırım, o yıllarda cemaat evi denilen evlere gitti. Ben askeri liseye kayıt yaptırdıktan sonra bunlarla irtibatımı kestim. Ne bu yapıdan herhangi biri, ne de bu kişilerle görüşmedim. Cihatla aynı evde kalmıştım, Kadir veya Cihat'ın kod isim kullanıp kullanmadıklarını bilmiyorum. 2001'de bu yapıdaki kişilerle tanıştığımda, benimle ilgilenen kişi Kadir Güç'tür. Kadir bu yapıda abilik yapıyordu." ifadelerini kullandı.Sanık Kadir Güç ise tanık beyanlarına katılmadığını belirterek aleyhine hususları kabul etmediğini söyledi.Sanık Cihat Tuncay da tanık Muhammet Erkan E'yi lise yıllarından tanıdığını bildirerek "Liseden sonra görüşmemiz olmadı. Kadir Güç ise Kara Harp Okulundan öğretmenimdi. Ankesörlü telefonla hiç iletişim kurmadım. Tanık, 17/25 Aralık döneminde sosyal medyadan FETÖ aleyhine paylaşımlar yapmıştır. İhraç edildikten sonra da hükümet aleyhine paylaşımlar yaptı. Kendini kurtarmak için ismimi vermiştir." diye konuştu.Tanık Osman T, ise beyanında sanıklardan Şahin Akat ile Pamukkale Üniversitesinde okurken tanıştıklarını, örgüte ait aynı evde kaldıklarını ve Kara Harp Okuluna beraber gittiklerini anlattı.Ankara'ya geldiğinde, Akat ile görüştüğünü belirten tanık Osman T, "Ben Milli Eğitim'e bağlı öğretmen olmak istiyordum. Örgütteki abiler bana bir teklifte bulunarak 'Silahlı kuvvetler sınavlarına başvur, orada da öğretmenlik yapabilirsin' dediler. Kara Harp Okulunda da abimiz vardı, Şahin Akat ile aynı abiye gidiyorduk fakat farklı zamanda gidiyorduk. İlk önce aranıyorduk ama evi öğrendiğimiz için aranmadan da gidiyorduk." ifadelerini kullandı.Tanık Sadettin Kartal da sanıklardan Muammer Aküzümlü ile Sakarya Üniversitesinden tanıştıklarını belirterek "Ben, Kara Harp Okulu öğrencisiyken örgütle irtibatının olduğunu bildiğim 'Bahattin' isimli kişiyle tanıştım. Muammer Aküzümlü bana 'Bahattin'in yönlendirmesiyle askeri okula geldim' dedi. Okul sonrası bir irtibatım olmadı." dedi.Tanık Hakan Y, da sanıklardan Dursun Yıldırım ile lise yıllarından tanıştığını ve örgüt evlerine gittiklerini anlatarak "O evlere giderken 'Fatih' kod isimli biri vardı, bizi askeri okullara yönlendirdi. Dursun Harp Okulunu kazandı, ben de Jandarma Astsubay Okuluna gittim. Sonrasında da bir görüşmemiz olmadı." diye konuştu.Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.