26.06.2019 10:40
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Son dakika! Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı

Son dakika! Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski Tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Kara Harp Okulu 'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar dahil 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin firari 307 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

KERİM ACAR'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Eski Kara Harp Okulu eski dekanı tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet hapse mahkum edildi. 108 sanığın beraatına karar verildi.

19 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5´i firari 307 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 28 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığı müebbet, 148 sanığa 6 yıl 3 aydan 18 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Mahkeme, 49 sanığın beratına hükmederken,45 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, 19 sanığın dosyasını ayırdı.

Son dakika! Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı
Kaynak: AA
Kerim Acar , Kara Harp Okulu , 3. Sayfa , Güncel

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YORUMLAR(1)
ŞAK ŞAK ŞAK:Böyle komik bir darbe girişimi yoktur dünya tarihinde. Bi taraf açık bi taraf kapalı :D :D
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