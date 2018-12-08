Kara Hasret Kalan Küpkıran'ın Umudu Suni Karlama

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:50



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:50

SITKI YILDIZ - Ağrı'da, geçen yıl yeterince kar yağmadığı için pistlerine leğenler ve kamyonlar ile kar taşınan Küpkıran Kayak Merkezi'nde, bu yıl sorunun suni karlama sistemi ile çözülmesi planlanıyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde son iki yıldır istenen kar yağışının olmaması, bölgedeki kayak merkezlerinin sezonu planlanan zamanda açamamasına neden oldu.Ekim ayı itibarıyla kışın sert ve çetin geçmesiyle bilinen Ağrı'da, bir süredir kar yağışı yerine yağmurun etkili olması, kent merkezindeki Küpkıran ile Eleşkirt ilçesindeki Güneykaya kayak merkezlerindeki pistleri beyaz örtüden yoksun bıraktı.Hava durumunda kar yağışı yaşanabileceği uyarısını artık müjde olarak yorumlayan kayak merkezi işletmecileri ise her gün kontrol ettikleri tesis ve kayak malzemelerini, henüz açamadıkları sezon için hazır durumda bekletiyor.Küpkıran Kayak Merkezi işletmecisi eski milli sporcu Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste geçen yıl da kar sorunu yaşadıklarını söyledi.Yılmaz, aynı sorunu bu sene de yaşadıklarını belirterek, beklentilerinin karın yağması yönünde olduğunu ifade etti.Dünya genelinde kayak merkezlerinin suni karla hizmet verdiğini anlatan Yılmaz, merkezde suni kar makinesi kurulumu için çalışma yürüttüklerini kaydetti.Suni karlama sistemi için görüştükleri Vali Süleyman Elban'ın kendilerini desteklediğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:"Buraya suni kar makinesi kurmak için proje yapıldı. Bizim teknik bir hatamız oldu ve geç kaldık. Bu yıl kar yağışı olacağını düşünerek projeyi gelecek yıla bıraktık. Bölgede bu sistemi Palandöken yaptı, artık Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Biz de bunu yapmak zorundayız. Çünkü doğa zarar gördü ve eski kar yağışlarını, eski kışları göremiyoruz. İnşallah gelecek yıl biz de suni kar makinelerini kurduktan sonra çok iyi bir tesisi ilimize kazandıracağız.""40 gündür kayak yapıyor olmalıydık"Yılmaz, kar yağışının olmaması nedeniyle ekonomik açıdan ciddi zarara uğradıklarını ifade ederek, geçen yıl kayak sezonunda Küpkıran'da sadece bir ay kayak yapabildiklerini vurguladı.Bu nedenle gelecek yıl yapılacak yapay kar makinesi ile pistlerin sürekli kullanılacağını anlatan Yılmaz, Eleşkirt ilçesindeki kayak tesisi ile ilgili de mart ayı itibarıyla ihaleye çıkılacağını belirtti.Yılmaz, şöyle konuştu:"İnşallah Ağrı'ya en büyük ve en güzel kayak tesisini yapmak için mücadele edeceğiz. Normal şartlarda kasım ayı itibarıyla kayak yapmaya başlıyorduk. Yani 40 gündür kayak yapıyor olmalıydık. İnşallah en geç aralık ayı sonunda kar bekliyoruz. Ağrılılar, kayakseverler ve çocuklarla kar yağarsa inşallah dua ederek sezonu açacağız. Geçen yıl da pistlere leğenlerle kar taşıdık. Hatta dışarıdan kayağı seven insanlar ve çocuklardan kar taşımaları için ricada bulunuyorduk. İl Özel İdaresi destek vererek kamyonlarla kar taşıdı. Ama bu yıl kamyonlarla yapılacak bir iş değil. Artık kar yağışı bekliyoruz. İnşallah kar yağar."