Kara Havacılık Komutanlığı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı. Ankara
17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alınmasından sonra görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçun katalog suçlardan olması ve almaları muhtemel cezalar göz önünde bulundurularak tahliye taleplerinin reddedilmesini ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa Selen, Bayram Kutlu ve Türker Gökdemir'in adli kontrolle tahliyesine karar verdi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılandığı davanın görülmesine 4- 15 Şubat 2019'da devam edilecek.
07 Aralık 2018 Cuma 17:43