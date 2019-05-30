KAra Havacılık Komutanlığı davasında karar

Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişiminin ardından o dönem Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan ise, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.
(İHA)
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
, Kara Havacılık Komutanlığı
, Güncel
Kaynak: İHA