01.07.2019 12:54
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Kara Havacılık Okulu'nda inşaatı süren binada yangın

Kara Havacılık Okulu

ISPARTA'da Kara Havacılık Okulu yerleşkesinde yapımı devam eden binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

ISPARTA'da Kara Havacılık Okulu yerleşkesinde yapımı devam eden binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın binada hasara neden oldu.
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı yakınlarındaki Kara Havacılık Okul Komutanlığı yerleşkesi içinde yapımı devam eden inşaat halindeki bir binanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangına Isparta ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren bölgede yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Isparta
Kaynak: DHA
Isparta , Güncel

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