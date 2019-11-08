Haberler » Güncel » Kara kartal Avrupa serüvenine nokta koydu

Kara kartal Avrupa serüvenine nokta koydu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaştı.

08.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:55 Kara kartal Avrupa serüvenine nokta koydu
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrılarak, Avrupa serüvenine nokta koydu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Barbosa'nın ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta çıktı.
53. dakikada sağ kanattan Galeno'nun ortasında ceza sahası içinde Barbosa'nın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.
68. dakikada sağ kanattan Eduardo'nun ortasında altıpasta Fonte'nin şutunda Karius gole izin vermedi.
78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güven'in yerden şık vuruşunda kaleci köşeye giden topu güçlükle çeldi.
81. dakikada sol kanattan Galeno'nun ortasında altıpas noktası üzerinde Eduardo'nun dokunuşunda top filelere gitti. 3-1
Stat: Municipal de Braga
Hakemler: Gediminas Mazeika xx, Vytautas Simkus xx, Vytenis Kazlauskas xx
Braga: Carvalho xxx, Wallace xx, Bruno Viana xx, Esgaio xx, Sequeira xx, Barbosa xxx, Palhinha xx, Andre Horta xx (Trincao dk. 77 x), Galeno xxx, Ricardo Horta xx (Eduardo dk. 60 xx), Paulinho xxx (Fonte dk. 68 x)
Yedekler: Magalhaes, Pablo Santos, de Souza, Diogo Viana
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Beşiktaş: Karius x, Roco xx, Vida xx, Caner Erkin x (Rebocho dk. 63 x), Necip Uysal x, Kartal Kayra Yılmaz x (Elneny dk. 72 x), Boyd xx, Oğuzhan Özyakup x, Lens x, Umut Nayir x, Güven Yalçın xx (Erdem Seçgin dk. 88 ?)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Ljajic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Paulinho (dk. 14 ve 36), Eduardo (dk. 81) (Braga), Boyd (dk. 29) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Lens (dk. 44) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Caner Erkin, Roco (Beşiktaş), Bruno Viana (Braga)
(İHA)

Beşiktaş, Eduardo, Kartal, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:17   AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDEKİ ÖLÜM: ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ OKULA GELMEDİ
09:17   TBMM Başkanı Şentop: "İnsan değerini cüzdan kalınlığıyla tartmaktadırlar"
09:16   Kars güllü nine'nin eğitim aşkı
09:15   ECB: Eurozone to finish 2019 with modest growth
09:15   "Stres bireyin çeşitli faktörlere karşı gösterdiği tepkidir"
09:02   Melih Gökçek, İmamoğlu'na yönelik attığı 'Down sendromlu' tweetini sildi
08:57   Otizmli çocukları yuhalatan muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz
08:56   Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettiği bardaklar görüntülendi
08:36   Bursa'daki Milli Eğitim müdürlüklerinden Atatürk koşusuna engel
08:03   HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 09:19:26