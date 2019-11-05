Kara kılçık buğdayı İzmir'in ovalarına geri dönüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi kadim karakılçık buğdayını tekrar ekme ve yaygınlaştırma projesini Karakılçık Buğdayı Ekim Şenliği'yle başlattı. Ekimine başlanan karakılçık buğdayı üreticilerden alınarak un ve ekmek elde edilecek ve halka ücretsiz ulaştırılacak. Şenlikte yaptığı konuşmada ata tohumu karakılçık projesini Seferihisar'da başlattıklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün itibariyle topraklarımızı işgal eden, sağlığımızı bozan, yaşamımızı kirleten ithal tohumların yerini, yeniden Anadolu'nun yerli tohumu almaya başlıyor. Bir atalık tohum, karakılçık buğdayı, bir kere daha şehrimizi ve ülkemizi doyurmak için büyük ölçekte üretilmeye başlıyor" dedi.

Menemen'deki Karakılçık Buğdayı Ekim Şenliği'ne Başkan Soyer'in yanı sıra Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Yerli tohum yaygınlaşacak

Konuşmasında yerli atalık tohumların yitip gitmesinin vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmadığını vurgulayan Başkan Soyer, "Bugün biz bu gidişatı, İzmir'den başlamak üzere tersine çeviriyoruz. Halkımız yeniden karakılçık unu ile doyacak. Anadolu'nun mis kokulu sebzeleri, meyveleri, İzmir'de uygulamaya başladığımız kapsamlı tarım stratejimizle, yeniden çocuklarımıza ulaşacak diye konuştu. Karakılçık tohumu projesinin sadece bir başlangıç olduğuna değinen Tunç Soyer, "Yerel tohumlar konusunda, hedeflerimizi her geçen gün daha da büyütüyoruz. Daha fazla yerel tohum üretmeyi ve daha fazla üreticiye ulaşmayı ilke edindik" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise konuşmasında, "Bugün Menemen için farklı bir gün. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in bize vermiş olduğu destek sonucunda karakılçık buğdayını bugün itibariyle toprakla bütünleştiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda toprağa karakılçık ata tohumunu serptiler.

"Pazarlama sıkıntımız olmayacak"

Karakılçık buğday tohumunun ekimi ve yaygınlaştırılması üreticileri de çok sevindirdi. Menemen Türkelli'de ikamet eden üretici Ahmet Aksel bu projeden ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, "Karakılçık buğday projesi mükemmel bir proje. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın Seferihisar'da başlatmış olduğu bizim toprağa dönüş diye nitelendirdiğimiz proje çok iyi oldu. Bugün bunun hayata geçtiğini görmek bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Bizim karakılçık buğday tohumumuz eski tohumlarımızdan. Bunun GDO'suz olması zaten bizler için yeterli düzeyde faydalı olan durum. Karakılçık buğdayının pazarlama sıkıntısı da yok, Büyükşehir Belediyesi alma garantisi veriyor" dedi.

Ahmet Aksel'in eşi üretici Nagehan Aksel ise "Karakılçık çok lezzetli olur. Yerli buğdayımız olduğu için çok memnunuz. İleride makarnalar, bulgurlar hepsi olur. Bir süredir buğday ekmiyorduk ancak artık ekebiliriz. Başkanımız Tunç Soyer'in bu projeyi başlatmasından çok memnun olduk, köyümüze geldiği için de çok sevindik" diye konuştu. Menemen Türkelli'den bir başka üretici Hüseyin Akgün ise karakılçık tohumunun iyi bir tohum olarak ekebileceğini söylerken "Bu tohumlar araştırılıyor, çiftçiye veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı çiftçiye iyi hizmet veriyor" dedi.