Türkiye, Bugün Karadeniz Üzerinden Gelen Soğuk Havanın Etkisi Altına Giriyor

Türkiye, bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı bugün Bolu dolaylarında karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek.

SICAKLIKLAR 6-12 DERECE AZALACAK

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.

YURDUN İÇ KESİMLERİNDE SICAKLIK 0 DERECE VE ALTINDA

En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum'da 1-2, Ankara'da 6-7, İstanbul'da 9-10, İzmir'de 11-12, Antalya ve Adana'da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.

YAĞIŞ TOPLAMI METREKAREDE 100 KG'YE ULAŞACAK

Dün etkili olan sağanak yağış bugün de devam edecek. Yağış toplamının metrekarede 100 kg ulaşılacağı tahmin ediliyor.

7 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Sel, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

BUZLANMALARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.