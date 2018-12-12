12 Aralık 2018, 10:46
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Kara Kış Yüzünü Gösterdi...kars'ta 8 Köy Ulaşıma Kapandı

Kara kış yüzünü gösterdi.

Kara kış yüzünü gösterdi... Kars'ta 8 köy ulaşıma kapandı
Kars, kara teslim oldu

KARS - Kars'ta kara kış yüzünü göstermeye başladı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışından 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kars'ta önceki gün başlayan ve geceden sabaha kadar devam eden kar yağışı ve tipi, 8 köy yolunu ulaşıma kapatırken, kara yolları ve ve özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri ise yollarda kar temizleme çalışmalarını başlattı.
8 ayı kış olan Kars'ta, kar yağışı devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden 8 köyün kente bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresinde bağlı ekipler, kapalı bulunan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor.
Kar ve tipiden görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Hanlar Geçidinde trafik zaman zaman kilitleniyor. Trafik ekipleri ise Kars-Digor- Iğdır Kara yolunu kullanan sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor. Zincir takmayan ve kış lastiği bulunmayan araçların güzergahı kullanmasına izin verilmiyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:46