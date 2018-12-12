Kara kış yüzünü gösterdi... Kars'ta 8 köy ulaşıma kapandı

Kara kış yüzünü gösterdi... Kars
'ta 8 köy ulaşıma kapandıKars, kara teslim oldu
KARS - Kars'ta kara kış yüzünü göstermeye başladı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışından 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars'ta önceki gün başlayan ve geceden sabaha kadar devam eden kar yağışı ve tipi, 8 köy yolunu ulaşıma kapatırken, kara yolları ve ve özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri ise yollarda kar temizleme çalışmalarını başlattı.8 ayı kış olan Kars'ta, kar yağışı devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden 8 köyün kente bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresinde bağlı ekipler, kapalı bulunan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor.Kar ve tipiden görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Hanlar Geçidinde trafik zaman zaman kilitleniyor. Trafik ekipleri ise Kars-Digor- Iğdır
Kara yolunu kullanan sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor. Zincir takmayan ve kış lastiği bulunmayan araçların güzergahı kullanmasına izin verilmiyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:46