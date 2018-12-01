01 Aralık 2018 Cumartesi 15:30



01 Aralık 2018 Cumartesi 15:30

Kara kışta 'can' dostları unutulmadı Hayvanseverler tarafından 65 köpek ve 70 kedi kulübesi yapıldıEDİRNE - Edirne'de, sert geçen kara kışta sokak hayvanları da unutulmadı. 22 Dost Eli Derneği gönülleri ile Edirne Belediyesinin koordinesinde, eski çöplük alanı olarak tabir edilen bölgede yaşayan yüzlerce sokak hayvanı için 65 köpek, kentin çeşitli sokaklarına da 70 kedi kulübesi bırakıldı. Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve 22 Dost Eli Derneği iş birliği ile yaptırılan 65 köpek ve 70 kedi kulübesi eski Edirne çöplüğüne yerleştirildi. Yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanan kulübeler ise bu soğuk kış şartları göz önüne alınarak içlerinde battaniye ve minderlerle köpeklerin yoğun olduğu bölgeye bırakıldı. Kulübelerin bırakılmasının ardından ise hayvanlara mamaları da dağıtıldı. "Doğaya, bitkilere, hayvanlara kötü davranmayıp sevelim" Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Hayvanlarımız için burada oluşturulan yaşam alanında her gün gerekli itinayı özeni göstererek elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince işler yapıyoruz. Sivil Toplum Örgütleri ile de beraber çalışıyoruz. Burada en önemli sorun uyuz sorunu. Uyuz hayvanlar arasında bulaşıcı bir hastalık. Alıp tedavi ediyoruz tekrar buraya bırakıyoruz. Gerekli tedavi sonrası kısırlaştırılıyor tekrar aldığımız yere bırakıyoruz. Belediye olarak sivil toplum örgütleriyle çalışıyoruz. Benim belediyede var oluş nedenim o. Amacımız hayvanlara faydalı olabilmek ise devlet kurumu STK'sı değil, canlarımıza faydalı olabilmektir. İyi niyetli derneklere yaptığımız gibi gerçekten amacına hizmet eden sivil toplum örgütlenmelerine yaptığımız gibi hemen malzemeleri verdik. Sağ olsunlar bizim üzerimizden çok önemli bir yükü aldılar. Bunların marangozhane gibi çalışıp bir kulübe haline getirmek bizim için biraz sıkıntılıydı. Malzemeleri verdik ve bu şirin güzel kulübeleri yaptılar. Doğal afet dediğimiz şeyler de insanların aslında doğaya verdiği zarardan kaynaklı. Doğa anaya kötü davranırsanız doğa ana bunun hesabını çok kötü sorar. Tüm canlılarla birlikte yaşıyoruz. Doğaya, bitkilere, hayvanlara kötü davranmayıp sevelim" dedi. "65 köpek, 70 kedi kulübesi yapıldı" 22 Dost Eli Derneği Sözcüsü Ziraat Mühendisi Ceren Tüzüner ise "Amacımız sokak hayvanlarının barınabileceği yer sunabilmek. Çöplükte çöplük, sokakta sokak hayvanlarının sığınabilecekleri alana ihtiyaçları olduğunu düşündük. Amacımız aslında hayvanlar üzerinden birçok rant sağlayan dernek adı altında oluşturulmuş, birbirlerine sürekli muhalif şekilde davranıp kötü sözler söyleyen derneklerden farklı olarak bir oluşum kurmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Başkanımız Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da yanımızda ve bundan sonra Edirne Belediyesi ile ortak çalışma yürüteceğiz. İçerisine minder ve battaniyeler yerleştirdik ve ısınabilecekler. 65 köpek, 70 kedi kulübesi yaptık ve bundan sonra da devam edeceğiz. Onların da bir canı olduğu unutulmamalı ve herkes hayvanları sevsin" ifadelerini kullandı.