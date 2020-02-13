'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları': Afrikalı albinoların dramı sanatseverlerle buluştu

Tanzanya 'da, Vudu büyücülerinin elinden kaçan albinoların, foto muhabiri Bünyamin Aygün tarafından çekilmiş portre fotoğraflarının yer aldığı 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' sergisi İKÜSAG'da açıldı.İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), sanat sezonunun dördüncü sergisinde, Afrikalı albinoların portrelerinin yer aldığı 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' seçkisine ev sahipliği yapıyor. Ödüllü foto muhabir Bünyamin Aygün'ün Tanzanya'da çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşen açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

'ÖTEKİLEŞTİRMEK TEDAVİ EDİLMEYEN BİR HASTALIK?

Serginin açılış konuşmasını yapan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, eserlerin çok anlamlı olduğunu söyleyerek, 'Ötekileştirmek, insanlığın varoluşundan bu yana tedavi edemediği bir hastalık. İnsanlar, hala dünyanın farklı bölgelerinde ten rengi nedeniyle ayrımcılıkla karşılaşıyor. Bütün bunları 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' başlığı altında bize tekrar hatırlattığı için Bünyamin Aygün'e teşekkür etmek istiyorum. Değerli eserleri üniversitemizde misafir etmekten onur duyuyoruz? dedi.

'ALBİNO OLARAK DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLAR LANETLENİYOR?

Sergideki fotoğrafları 2014 yılında çektiğini dile getiren foto muhabir Bünyamin Aygün ise, 'Tanzanya'da albino olarak dünyaya gelen çocuklar maalesef lanetleniyor. İnsan değil şeytan olduklarına inanılıyor. Bu lanetlenmenin sonucunda da hem aileler hem çocuklar dışlanıyor. Çok büyük bir dram yaşanıyor. Çalıştığım gazetede konuyla ilgili ilk haber yapanlardan biriydim. Fotoğrafları çekerken bu dramı dünyaya nasıl duyurum kaygısı yaşadım' diye konuştu.

'LARINI ÇEKERKEN RAHATTIM, ÇOK SICAK KANLILAR?

Fotoğrafın, hayatın kendisi olduğunu belirten Aygün, 'Yaşamın olmadığı yerde fotoğraftan bahsedemeyiz. Benim için fotoğraf insanlığın bir sorununa dokunmaktır. Albinolar, Afrika'da siyah ten rengi yaygın olduğu için çok fazla öne çıkıyor. O yüzden serginin adını 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' koyduk. Albino çocuklar ve aileleri, fotoğraflarını çekerken çok sıcaktı. Hepsi çok saf, kötülük bilmiyorlar. Hastalığın temelinde zaten karşı tarafa kötülük yapma duygusu yok. O yüzden hayatımın en rahat fotoğraf çalışmasını yaptım? ifadelerini kullandı.

ALBİNOLARIN DRAMI ANLATILIYOR

Daha önce 'Sınırdaki İnsanlar' sergisi ile mülteci sorununa dikkat çeken Bünyamin Aygün, 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' adlı seçkisinde Afrika topraklarında lanetlenen, büyü için öldürülen ya da el, ayak, kulak vb. uzuvları kesilerek Vudu (Voodoo) büyücülerine satılan albinoların dramını gözler önüne seriyor. İnsanlık dışı uygulamalara maruz kalan albinoların sesi olmak için Tanzanya'ya giden Aygün, yaş ortalaması 35 olan, 'siyah çiftlerin beyaz çocuklarının' yaşamlarından pek çok anı, karelerine yansıttı.

Güneşin ölümcül etkisinden de korunmak zorunda olan albinoların yaşam mücadelesine yakından tanıklık eden sanatçının 45 fotoğrafının yer aldığı 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' sergisi, 11 Mart Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.

BÜNYAMİN AYGÜN KİMDİR?

Meslek hayatına, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik yaparak başlayan Bünyamin Aygün, 2003 yılından bu yana Milliyet gazetesinde foto muhabiri olarak görev yapıyor. Milliyet Gazetesi fotoğraf servisi müdürlüğünü de yürüten Aygün, bugüne kadar ABD'nin Irak operasyonu, Filistin intifadası, Suriye iç savaşı, İsrail'in Gazze bombardımanı, Mısır darbesi gibi savaşların yanı sıra birçok toplumsal olay ve afette görev aldı.

2013 yılında haber için gittiği Suriye'de IŞİD tarafından kaçırılarak 40 gün esir alınan deneyimli gazeteci, yaşadıklarını 'IŞİD'in elinde 40 gün' adlı anı kitabında topladı. 'Işığa Tutunmak', 'Gümüşhane', 'Türkiye'nin Çatıları', 'Kül', ve 'Sessiz Devin Kalesi' gibi toplam 11 kitabı bulunan Aygün'ün, Sedat Simavi Yılın Gazetecisi Ödülü, Abdi İpekçi Gazetecilik Cesaret Ödülü ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından, haber ve haber fotoğrafı dallarında verilen ödüllerde de pek çok birinciliği bulunuyor.

- İstanbul