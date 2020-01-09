Kara Kule filmi konusu nedir? Kara Kule oyuncuları ve Kara Kule özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kara Kule filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kara Kule filmini izleyecek olanların merak ettiği Kara Kule konusu nedir, Kara Kule oyuncuları kimler ve Kara Kule özeti gibi konuları inceliyoruz.
KARA KULE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir.
KARA KULE OYUNCULARI VE KADROSU
Kara Kule Yönetmen: Nikolaj Arcel
Kara Kule Oyuncular: Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee, Jackie Earle Haley
Kara Kule Tür: Aksiyon, Macera, Fantezi
Kara Kule Yapım Yılı: 2017
Kara Kule Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017 Cuma
Kara Kule Senaryo: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner
Kara Kule Yapım Ülkesi: ABD
Kara Kule Orijinal Dil: İngilizce
Kara Kule Orijinal Adı: The Dark Tower