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Kara Kule filmi konusu nedir? Kara Kule oyuncuları ve Kara Kule özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kara Kule filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kara Kule konusu, Kara Kule özeti ve Kara Kule oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kara Kule filminin detayları…

09.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:49

İzleyenleri ekrana bağlayan Kara Kule filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kara Kule filmini izleyecek olanların merak ettiği Kara Kule konusu nedir, Kara Kule oyuncuları kimler ve Kara Kule özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARA KULE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir.

KARA KULE OYUNCULARI VE KADROSU

Kara Kule Yönetmen: Nikolaj Arcel

Kara Kule Oyuncular: Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee, Jackie Earle Haley

Kara Kule Tür: Aksiyon, Macera, Fantezi

Kara Kule Yapım Yılı: 2017

Kara Kule Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017 Cuma

Kara Kule Senaryo: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner

Kara Kule Yapım Ülkesi: ABD

Kara Kule Orijinal Dil: İngilizce

Kara Kule Orijinal Adı: The Dark Tower

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