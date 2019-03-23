Kara Kuvvetleri Komutanlığı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, bir kişinin tahliyesine karar verdi. Ankara
19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.
Bugünkü oturumda sanık ve avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, verilen müzakere arasının ardından ara kararını açıkladı.
Buna göre heyet, dinlenilmeyen tanıkların gelecek celse dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına, yakalamalı sanıkların yakalama emirlerinin devamına ve infazının beklenilmesine karar verdi.
Sanıklardan İhsan Bozkurt'un tahliyesini kararlaştıran mahkeme, tutukluluk sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Duruşma, 24 Haziran-12 Temmuz'a ertelendi.
Güncel
Kaynak: AA