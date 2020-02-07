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Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

07.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:46Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, ara karara yönelik savcının mütalaası sonrasında sanıklar ve avukatlarının tahliye talepleri alındı.
Müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.
Duruşma 17 Mart'a ertelendi.

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Kaynak: AA

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