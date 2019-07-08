Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen Ahmet U, 15 Temmuz'da KKK'de üsteğmen rütbesiyle ikmal subayı olarak görevli olduğunu dile getirdi.

Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını gördüğünü beyan eden Ahmet U, televizyonu açarak neler olduğunu öğrenmek istediğinde darbe girişiminden haberdar olduğunu ifade etti.

Darbe girişimi süresince evinde beklediğini, ertesi gün nöbeti olduğu için KKK kışlasına gittiğini anlatan Ahmet U, kendi bölüğünde görev yapan erlerden yaşananlara ilişkin bilgi aldığını belirtti.

Mesaisine başlamasından sonra isimlikleri sökülmüş ve silahlı halde bir astsubay ile bir binbaşının kendisine kim olduğunu sorduğunu anlatan Ahmet U, nöbetçi heyetinden olduğunu söylemesi üzerine her iki kişinin de "Biz kendi nöbetçi heyetimizi oluşturduk, istersen gidebilirsin." cevabını verdiklerini kaydetti.

Bu kişilerin darbeci olabileceklerini düşündüğünü ve kışladan ayrıldığını belirten Ahmet U, yaklaşık bir saat sonra darbecilerin KKK karargahından ayrıldığını öğrenmesi üzerine kışlaya dönerek görevine devam ettiğini bildirdi.

"Darbecilere müdahale için hazır ol"

Tanık Murat E, 15 Temmuz'da mesai bitiminden sonra KKK'den ayrıldığını, akşam saatlerinde basından darbe girişimi olduğunu öğrendiğini bildirdi.

Darbe girişimi sırasında bölük komutanının emriyle evinde kalmaya devam ettiğini anlatan Murat E, bölük komutanının başka rütbeli personelin emirlerinin dinlenilmemesi yönündeki talimatını da bölüğün diğer personeline aktardığını ifade etti.

Bölük komutanın kendisine, "Gerekirse darbecilere müdahale için hazır ol." talimatı verdiğini bildiren Murat E, darbe girişiminin bastırılmasından sonra bir erin darbeciler tarafından helikopterlere mühimmat yüklenmesinde kullanıldığını öğrendiğini dile getirdi.

Sanık eski tuğgeneralden reddi hakim talebi

Tanık beyanlarının ardından söz alan sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, daha önce dinlenmesini talep ettiği bazı kişilerin tanık sıfatıyla dinlenilmediğini ve adil yargılama hakkının ihlal edildiğini iddia ederek reddi hakim talebinde bulundu.

Talep hakkında görüşü sorulan duruşma savcısı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince reddi hakim talebinin geri çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, savcılık mütalaasına uygun şekilde talebin geri çevrilmesini kararlaştırdı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA