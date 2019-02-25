Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Soruşturması: 101 Gözaltı Kararı

Kaynak: DHA

ANKARA'da, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 1'i binbaşı, 3'ü yüzbaşı 100 asker ile Ticaret Bakanlığı'nda aktif görevli 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bazıları gözaltına alınan asker şüphelilerin 67'sinin aktif görevde olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütelen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astsubay ve Ticaret Bakanlığı'nda aktif görevli 1 mahrem imam toplam 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alındı. Asker şüphelilerden 67'sinin hala aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi.ANKARA,