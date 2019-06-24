24.06.2019 10:22
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Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ile bu askerlerle irtibatlı 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 17'sinin halen görevde olduğu, diğerleri hakkında da soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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