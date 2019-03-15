15 Mart 2019, 13:05
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Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop'taki Roket/füze Atış Programı Paylaşıldı

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop

SİNOP (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı tarafından Sinop'ta gerçekleştirilecek olan Roket/Füze Atış Programı paylaşıldı.

SİNOP (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı tarafından Sinop'ta gerçekleştirilecek olan Roket/Füze Atış Programı paylaşıldı.

18 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı Sinop Atış Alanı Test Merkezi NOTAM-NOTMAR sahası ve belirtilen saatler arasında Sinop Test Merkezinden Doğu Karadeniz tarafında Tirebolu– Giresun açıklarına atılmak üzere Roket ve Füze Atış Programı kapsamında hedef bölge ve atış saatleri kamuoyu ile paylaşıldı. - SİNOP Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sinop, Güncel
Kaynak: İHA